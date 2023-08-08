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Тухель: «В преддверии Суперкубка мы чувствуем себя хорошо подготовленными»

08 Августа 2023 • 11:29 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе над «Монако» (4:2) в товарищеском матче.

По мнению специалиста, «Бавария» провела хороший матч, однако мюнхенской команде ещё есть над чем работать. Тухель подчеркнул, что во втором тайме его подопечные слишком много владели мячом на своей половине поля, а также могли лучше воспользоваться своими возможностями.

«Нам ещё предстоит продолжать работу. Мы должны поддерживать набранный темп. В преддверии Суперкубка мы чувствуем себя хорошо подготовленными, но мы должны будем выйти за рамки дозволенного», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

Напомним, в матче за Суперкубок Германии «Бавария» встретится с «РБ Лейпцигом». Эта игра состоится 12 августа и начнётся она в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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