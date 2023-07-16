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«Бавария» определилась с альтернативой Кейну

16 Июля 2023 • 20:58 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» может подписать другого дорогостоящего форварда, если трансфер Гарри Кейна сорвётся.

Мюнхенский клуб считает форварда «Тоттенхэма» своей главной целью, однако «шпоры» не слишком торопятся продавать свою звезду. По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, «Бавария» переключится на кандидатуру Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта», если так и не сможет договориться по Кейну. Примечательно, что всё тот же Коло-Муани рассматривается «Тоттенхэмом» в качестве вероятной замены нападающему сборной Англии в случае его ухода этим летом.

Трансферная стоимость Гарри Кейна оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро, а Рандаля Коло-Муани – в 80 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Айнтрахт Франкфурт Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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