Постекоглу рассказал, что думает об открытой заинтересованности «Баварии» в Кейне

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о возможном переходе Гарри Кейна в «Баварию».

В июле официальные лица мюнхенского гранда публично заявляли о намерении приобрести 30-летнего англичанина.

«Не мне судить об этом. «Бавария» может вести себя так, как ей вздумается. На меня это никак не влияет. Я не терзаю себя мыслями о действиях других клубов. Факт в том, что Кейн – игрок «Тоттенхэма», у него контракт. Лично я бы не стал высказываться о футболистах, принадлежащих другим клубам, но я не из «Баварии», – цитирует Sky Sports Постекоглу, возглавившего «шпор» текущим летом.