«Бавария» намерена завершить подписание Кима Мин Джэ в ближайшие дни

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ перейдёт в «Баварию».

Трансфер обойдётся гранду немецкой Бундеслиги в 50 млн евро – эта сумма прописана в контракте футболиста с «Наполи». Согласно заявлениям инсайдера Флориана Плеттенберга, переговоры близятся к успешному итогу, и в «Бавария» планирует завершить подписание 26-летнего центрбека в ближайшие дни. Южнокорейский игрок будет зарабатывать 10-12 млн евро в год по контракту, рассчитанному на пять лет.

Ким Мин Джэ стал чемпионом Италии в составе «Наполи». На его счету два забитых гола и две результативные передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.