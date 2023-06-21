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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» намерена завершить подписание Кима Мин Джэ в ближайшие дни

21 Июня 2023 • 23:18 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ перейдёт в «Баварию».

Трансфер обойдётся гранду немецкой Бундеслиги в 50 млн евро – эта сумма прописана в контракте футболиста с «Наполи». Согласно заявлениям инсайдера Флориана Плеттенберга, переговоры близятся к успешному итогу, и в «Бавария» планирует завершить подписание 26-летнего центрбека в ближайшие дни. Южнокорейский игрок будет зарабатывать 10-12 млн евро в год по контракту, рассчитанному на пять лет.

Ким Мин Джэ стал чемпионом Италии в составе «Наполи». На его счету два забитых гола и две результативные передачи в 45 матчах за команду во всех турнирах.

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Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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