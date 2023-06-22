«Барселона» далека от подписания Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пока не близок к переходу в «Барселону».

Наставник каталонцев Хави Эрнандес хочет видеть в команде игрока, способного достойно заменить Серхио Бускетса, и одним из таковых считается Киммих. Согласно информации Mundo Deportivo, «Барселона» готова потратить значительные средства на приобретение 28-летнего хавбека, но пока сделка даже не близка к успешному завершению – за последнее время переговоры практически не продвинулись.

Трансферная стоимость Йозуа Киммиха оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Контракт футболиста с «Баварией» истекает в 2025 году.