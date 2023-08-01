Тель ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Матис Тель пообщался с журналистами на тему своего будущего.

Слухи отправляли 18-летнего футболиста в аренду для получения регулярной игровой практики, однако в клубе, судя по всему, не заинтересованы даже во временном расставании с юным форвардом.

«Я хочу стать лучше, играя здесь, в Мюнхене. Я всегда нацелен на работу над собой и развитие, и все мои мысли сейчас связаны только с «Баварией». Я остаюсь игроком «Баварии», – приводит Sky Sport заявление француза.

В активе Матиса Теля шесть забитых мячей в 28 поединках в дебютном сезоне за «Баварию» после перехода из «Ренна».