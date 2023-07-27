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Романо: «Переговоры Мане с «Аль-Насром» займут несколько дней»

27 Июля 2023 • 21:34 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Аль-Наср» работает над подписанием нападающего «Баварии» Садио Мане.

Как стало известно ранее, мюнхенцы готовы расстаться с 31-летним футболистом, и переговоры представителей сенегальца с «Аль-Насром» уже стартовали. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, обсуждения продолжаются, однако сторонам потребуется ещё несколько дней, чтобы урегулировать все детали сделки. В саудовском клубе решительно намерены оформить трансфер экс-звезды «Ливерпуля» в ближайшее время.

«Бавария» может выручить от продажи Садио Мане порядка 30 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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