Руководство мюнхенской «Баварии» серьёзно намерено подписать контракт с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, боссы чемпиона Германии утвердили англичанина в качестве главной цели на позицию центрфорварда после нового раунда переговоров. Сообщается, что, несмотря на тяжёлый ход переговоров, «рекордмайстер» получил сигнал от Кейна, что «Бавария» является его предпочтительным пунктом назначения. Боссы мюнхенцев в настоящий момент планируют следующие шаги.

Также есть информация, что руководство «Баварии» с оптимизмом смотрит на возможность совершения трансфера менее чем за 100 миллионов евро.

Напомним, что портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего капитана английской сборной в 90 миллионов евро. В 435 матчах за «Тоттенхэм» Гарри Кейн забил 280 голов.