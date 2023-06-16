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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названа зарплата Кима Мин Джэ в «Баварии» слухи

16 Июня 2023 • 22:58 Комментировать (1)
Наполи
2:0
Сампдория
окончен

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Баварию».

26-летний футболист находится в шаге от подписание с немецким грандом договора, рассчитанного до 2028 года, о чём стало известно ранее. По сведениям журналиста Санти Ауны, «Бавария» готова платить южнокорейцу около 10 млн евро в год, что полностью устроило лидера «Наполи». Трансфер обойдётся мюнхенцам примерно в 60 млн евро – такова сумма отступных, которую предусматривает нынешний контракт центрбека с «адзурри».

Напомним, что на Кима Мин Джэ также претендовал «Манчестер Юнайтед», проигравший в итоге борьбу «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
16 Июня 2023 в 23:23
поздравляю МЮ с очередным упущенным сильным игроком
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