Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Баварию».

26-летний футболист находится в шаге от подписание с немецким грандом договора, рассчитанного до 2028 года, о чём стало известно ранее. По сведениям журналиста Санти Ауны, «Бавария» готова платить южнокорейцу около 10 млн евро в год, что полностью устроило лидера «Наполи». Трансфер обойдётся мюнхенцам примерно в 60 млн евро – такова сумма отступных, которую предусматривает нынешний контракт центрбека с «адзурри».

Напомним, что на Кима Мин Джэ также претендовал «Манчестер Юнайтед», проигравший в итоге борьбу «Баварии».