«Бавария» не рассчитывает на Мане

Руководство мюнхенской «Баварии» планирует продажу сенегальского нападающего Садио Мане.

По информации журналиста Георга Хольцнера из Kicker, форвард был проинформирован о том, что клуб больше не рассчитывает на его услуги в следующем сезоне. Сообщается, что в руководстве «рекордмайстера» ожидают ухода сенегальца с сохранением зарплаты футболиста.

Напомним, что Садио Мане присоединился к «Баварии» летом прошлого года. В 38 матчах в рамках всех состязаний нападающий забил 12 голов, выиграв Бундеслигу и Суперкубок Германии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 25 миллионов евро.