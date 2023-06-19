Уокер сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер предпочитает остаться в клубе.

В последние дни 33-летний футболист вёл переговоры с мюнхенской «Баварией». По информации Sky Sports, Уокер хотел бы остаться в «Манчестер Сити», несмотря на интерес мюнхенского гранда. Действующий контракт англичанина истекает через год, и руководство «горожан» заинтересовано в продлении соглашения, но договорённости с игроком пока нет.

Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей за команду Хосепа Гвардиолы, записав на свой счёт одну результативную передачу.