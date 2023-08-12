Кейн: «Очень рад стать частью «Баварии», всегда хотел проявить себя на самом высоком уровне»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн высказался о переходе в мюнхенскую команду. Трансфер англичанина стоил «Баварии» 100 миллионов евро, но с учётом бонусов общий пакет цены может достичь 120 миллионов. Кейн стал самым дорогим футболистом в истории «Баварии».

«Я очень рад стать частью «Баварии». Это один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу двигаться дальше и проявить себя на самом высоком уровне. «Баварию» характеризует победная культура – здесь очень приятно находиться», – цитирует 30-летнего англичанина официальный сайт мюнхенского клуба.

Ранее Кейн выступал в Англии за «Тоттенхэм», где стал вторым лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, забив в турнире более 200 мячей.