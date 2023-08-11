Кейн прошёл медосмотр перед трансфером в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн завершает процесс перехода в «Баварию».

Как стало известно ранее, «шпоры» приняли предложение мюнхенцев, оценивающееся в 110 млн евро, и сегодня англичанин вылетел в Германию. По данным Sky Sport, 30-летний форвард уже прошёл первую часть медосмотра. В скором времени состоится второй этап обследования. Официальное подтверждение трансфера запланировано на ближайшее время.

Вероятно, Гарри Кейн сможет дебютировать за команду Томаса Тухеля уже в субботнем матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.