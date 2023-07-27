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Стали известны условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи

27 Июля 2023 • 23:56 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» приготовила новое трансферное предложение «Тоттенхэму» по нападающему Гарри Кейну.

Согласно достоверным данным, уже в ближайшее время клубы проведут новую встречу, где обсудят вероятный переход 29-летнего англичанина. Как информирует журналист Константин Экнер, «Бавария» предложит за Кейна около 85 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн евро) без учёта бонусов. Пока неясно, готов ли «Тоттенхэм» принять такие условия.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гарри Кейна в 90 млн евро. Контракт звёздного форварда с «Тоттенхэмом» истекает по окончании сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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