«Бавария» сохраняет интерес к бывшей трансферной цели «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес остаётся в списке трансферных целей «Баварии».

Основным претендентом на мексиканца считалась дортмундская «Боруссия», однако «шмелям» так и не удалось согласовать условия сделки. По данным журналиста Патрика Бергера, после будущее Альвареса остаётся неопределённым после сорвавшегося переезда в Дортмунд. Возможность подписания 25-летнего игрока изучают различные топ-клубы, включая мюнхенскую «Баварию», ведущую поиски нового опорного полузащитника.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эдсона Альвареса в 35 млн евро. В активе хавбека 13 голов и 6 ассистов в 147 поединках за амстердамский коллектив.