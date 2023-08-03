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«Бавария» сохраняет интерес к бывшей трансферной цели «Боруссии» Дортмунд

03 Августа 2023 • 23:59 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
12.08 21:00

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес остаётся в списке трансферных целей «Баварии».

Основным претендентом на мексиканца считалась дортмундская «Боруссия», однако «шмелям» так и не удалось согласовать условия сделки. По данным журналиста Патрика Бергера, после будущее Альвареса остаётся неопределённым после сорвавшегося переезда в Дортмунд. Возможность подписания 25-летнего игрока изучают различные топ-клубы, включая мюнхенскую «Баварию», ведущую поиски нового опорного полузащитника.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эдсона Альвареса в 35 млн евро. В активе хавбека 13 голов и 6 ассистов в 147 поединках за амстердамский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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