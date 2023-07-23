«ПСЖ» опережает «Баварию» в борьбе за Буну

«Пари Сен-Жермен» лидирует в споре за подписание голкипера «Севильи» Яссина Буну.

Оба клуба уже выразили готовность подписать марокканца, связавшись с «Севильей», однако андалусийцы пока не ответили согласием ни французскому, ни немецкому гранду. По обновлённой информации журналиста Санти Ауны, в настоящий момент «ПСЖ» имеет больше шансов на успех в битве за 32-летнего вратаря. «Севилья» намерена выручить от продажи Буну около 18 млн евро, включая бонусы. Переговоры продолжаются.

Яссин Буну провёл в цветах «Севильи» 140 матчей, пропустив 138 голов. Его контракт с клубом Ла Лиги рассчитан до 2025 года.