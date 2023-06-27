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Романо: «Переход Кима Мин Джэ в «Баварию» почти неизбежен»

27 Июня 2023 • 21:52 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Трансферный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе сделки по переходу Кима Мин Джэ из «Наполи» в «Баварию».

Как сообщалось на прошлой неделе, переход должен быть завершён в кратчайшие сроки, однако на сегодняшний день мюнхенцы согласовали переход центрального защитника. По информации Романо, «Бавария» обязательно активирует опцию отступных, о которой говорилось в СМИ прежде, переходу ничего не угрожает. 26-летний футболист уже договорился с немецким грандом об условиях личного контракта, рассчитанного до 2028 года.

Ким Мин Джэ провёл 45 матчей за «Наполи», забив два гола и дважды ассистировав.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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