Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заинтересован в переходе в «Ливерпуль».

21-летний футболист редко проходил в стартовый состав мюнхенцев в прошлом сезоне. Интерес к нидерландцу вновь проявляет «Ливерпуль», и хавбеку нравится такой вариант продолжения карьеры, докладывают английские СМИ. Впрочем, позиция «Баварии» на этот счёт не меняется – клуб не рассматривает продажу Граверберха. Ситуацию может изменить лишь открытое требование трансфера от самого игрока.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Райана Гравенберха в 30 млн евро. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2027 года.