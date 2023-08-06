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Гвардиола: «Надеюсь, Уокер останется в «Манчестер Сити»

06 Августа 2023 • 21:55 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
окончен после пенальти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Кайла Уокера.

33-летний футболист может перебраться в мюнхенскую «Баварию». «Манчестер Сити» рассчитывает удержать англичанина, предлагая ему новый контракт, но будущее игрока остаётся неопределённым.

«Уокер очень важен для нас, и я надеюсь, что он останется, – заявил Гвардиола после поражения в матче Суперкубка Англии от «Арсенала», в котором Уокер сыграл от начала и до конца. – Он отличный игрок. Желающие его подписать должны обсудить ситуацию с нами, как и в случае с Бернарду Силвой. Мы хотим, чтобы Кайл остался», – цитирует Sky Sports наставника «горожан».

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Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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