Гвардиола: «Надеюсь, Уокер останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Кайла Уокера.

33-летний футболист может перебраться в мюнхенскую «Баварию». «Манчестер Сити» рассчитывает удержать англичанина, предлагая ему новый контракт, но будущее игрока остаётся неопределённым.

«Уокер очень важен для нас, и я надеюсь, что он останется, – заявил Гвардиола после поражения в матче Суперкубка Англии от «Арсенала», в котором Уокер сыграл от начала и до конца. – Он отличный игрок. Желающие его подписать должны обсудить ситуацию с нами, как и в случае с Бернарду Силвой. Мы хотим, чтобы Кайл остался», – цитирует Sky Sports наставника «горожан».