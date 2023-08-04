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Горецка не хочет переходить в «Вест Хэм», но может рассмотреть предложение от топ-клуба АПЛ

04 Августа 2023 • 23:16 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка интересен ряду английских клубов.

В числе претендентов на 28-летнего футболиста значатся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, Горецку не привлекает вариант продолжения карьеры в стане «молотобойцев», однако хавбека может заинтересовать предложение «Манчестер Юнайтед» или другого английского топ-клуба, если «Бавария» решит выставить его на трансфер.

Томас Тухель хочет видеть в «Баварии» нового игрока на позицию опорного полузащитника, и мюнхенскому клубу, как ожидается, придётся расстаться с Райаном Гравенберхом или Леоном Горецкой, чтобы усилить среднюю линию кем-то другим.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Вест Хэм Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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