Горецка не хочет переходить в «Вест Хэм», но может рассмотреть предложение от топ-клуба АПЛ

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка интересен ряду английских клубов.

В числе претендентов на 28-летнего футболиста значатся «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, Горецку не привлекает вариант продолжения карьеры в стане «молотобойцев», однако хавбека может заинтересовать предложение «Манчестер Юнайтед» или другого английского топ-клуба, если «Бавария» решит выставить его на трансфер.

Томас Тухель хочет видеть в «Баварии» нового игрока на позицию опорного полузащитника, и мюнхенскому клубу, как ожидается, придётся расстаться с Райаном Гравенберхом или Леоном Горецкой, чтобы усилить среднюю линию кем-то другим.