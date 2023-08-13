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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «РБ Лейпцига»

13 Августа 2023 • 00:34 Комментировать
Бавария
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о неудаче своей команды в матче Суперкубка Германии.

Мюнхенцы упустили возможность завоевать трофей в первом матче сезона, проиграв в родных стенах «РБ Лейпцигу» со счётом 0:3.

«На данный момент у меня нет объяснений, – высказывается Тухель. – Мы пропускаем самые лёгкие голы, которые только могут быть, как будто ни над чем не работали в предыдущие четыре недели. Наш сегодняшний перформанс не имеет ничего общего с тем, над чем мы трудились на тренировках. Это очень настораживает», – цитирует Bayern & Germany Тухеля, в марте сменившего Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель РБ Лейпциг
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