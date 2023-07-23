Горецка решил остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка заявил о намерении продолжить выступления в клубе.

28-летний хавбек не получил гарантий постоянного места в стартовом составе от рулевого Томаса Тухеля, поэтому «Бавария» готова рассмотреть трансферные предложения по игроку. По данным журналиста Торбена Хоффмана, несмотря на трудности, Горецка решил остаться: «Я не хочу уходить. Я люблю клуб, болельщиков и город», – цитируют немецкие СМИ футболиста.

Интерес к Леону Горецке приписывался английским «Вест Хэму» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость немца оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.