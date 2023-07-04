Мерсон рассказал, почему Кейн не должен переходить в «Баварию»

Бывший английский футболист Пол Мерсон высказался о возможном переходе Гарри Кейна в «Баварию».

Если верить слухам, форвард «Тоттенхэма» уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб. В настоящий момент гранд Бундеслиги ведёт переговоры со «шпорами».

«Я не могу себе представить, чтобы Кейн перешёл в «Баварию», когда до рекорда Ширера в АПЛ остаётся всего 48 голов. Он должен уйти в «Баварию», чтобы помочь ей выиграть 97-й подряд титул Бундеслиги? Зачем?

В прошлом сезоне он забил 30 голов за «Тоттенхэм», не имея должной поддержки. Теперь с ним будет играть Джеймс Мэддисон, и я боюсь представить, как много сможет забить Кейн», – заявил телеэксперт Sky Sports.