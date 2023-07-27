«Бавария» и «Интер» близки к договорённости по трансферу Зоммера

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер стал ближе к переходу в миланский «Интер».

Сам швейцарец уже договорился с «нерадзурри», однако клубы уже не протяжении нескольких недель не могут согласовать условия трансфера. Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, недавние переговоры прошли успешно – «Бавария» и «Интер» вот-вот договорятся. Ожидается, что гранд Серии А заплатит за 34-летнего вратаря около 4 млн евро без учёта бонусов.

Янн Зоммер провёл в цветах «Баварии» лишь полгода. В «Интере» голкипер может стать заменой Андре Онана, перешедшему в английский «Манчестер Юнайтед».