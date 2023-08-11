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Стало известно, почему «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Мюнхен

11 Августа 2023 • 10:58 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Тоттенхэм» запретил своему нападающему Гарри Кейну лететь в Мюнхен, хотя ранее англичанин получил зелёный свет. Журналиста Фабрицио Романо сообщает, что причиной запрета послужило желание президента «шпор» Даниэля Леви переуточнить некоторые мелкие детали трансфера. Как только всё будет улажено, Кейну будет разрешено вылететь в Мюнхен.

Напомним, «Бавария» чуть ранее договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере Кейна. Сумма сделки должна составить 100 миллионов евро, но с учётом бонусов вся стоимость может достичь 120 миллионов.

Кейн в прошлом сезоне забил 30 голов в Английской премьер-лиге. У игрока остаётся год по контракту со «шпорами».

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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