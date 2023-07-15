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«Манчестер Сити» оценивает Уокера более чем в 20 млн евро, интерес проявляют два клуба слухи

15 Июля 2023 • 01:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Манчестер Сити» определился с ценником защитника Кайла Уокера.

Основным претендентом на 33-летнего игрока считается «Бавария», с которой, по некоторым данным, англичанин уже достиг устной договорённости. По информации журналиста Криса Уилера, составить конкуренцию мюнхенцам может «Ювентус», также следящий за ситуацией в последние несколько дней. «Манчестер Сити» не горит желанием отпускать Уокера, но не станет препятствовать уходу футболиста, если тот лично запросит трансфер. Руководство «горожан» потребует за универсального защитника около 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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