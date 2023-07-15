«Манчестер Сити» определился с ценником защитника Кайла Уокера.

Основным претендентом на 33-летнего игрока считается «Бавария», с которой, по некоторым данным, англичанин уже достиг устной договорённости. По информации журналиста Криса Уилера, составить конкуренцию мюнхенцам может «Ювентус», также следящий за ситуацией в последние несколько дней. «Манчестер Сити» не горит желанием отпускать Уокера, но не станет препятствовать уходу футболиста, если тот лично запросит трансфер. Руководство «горожан» потребует за универсального защитника около 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро).