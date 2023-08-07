Зоммер посвятил «Баварии» прощальные строки

Швейцарский голкипер Янн Зоммер красиво попрощался с мюнхенской «Баварией». В немецком гранде страж ворот, напомним, провёл вторую половину сезона-2022/23 и умудрился стать чемпионом Германии.

«Заканчивается увлекательное путешествие. Выражаю благодарность всем моим товарищам по команде, тренерам, всем остальным, включая замечательных болельщиков клуба. Все эти люди сделали моё время в «Баварии» опытом, который никогда не забуду. Спасибо всем, желаю успехов!», - пишет голкипер в своих соцсетях.