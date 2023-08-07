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Зоммер посвятил «Баварии» прощальные строки

07 Августа 2023 • 19:38 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Швейцарский голкипер Янн Зоммер красиво попрощался с мюнхенской «Баварией». В немецком гранде страж ворот, напомним, провёл вторую половину сезона-2022/23 и умудрился стать чемпионом Германии.

«Заканчивается увлекательное путешествие. Выражаю благодарность всем моим товарищам по команде, тренерам, всем остальным, включая замечательных болельщиков клуба. Все эти люди сделали моё время в «Баварии» опытом, который никогда не забуду. Спасибо всем, желаю успехов!», - пишет голкипер в своих соцсетях.

Зоммер уже без пяти минут стал игроком миланского «Интера». По последним новостям, талантливый вратарь свяжет себя с «нерадзурри» контрактом на три года.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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