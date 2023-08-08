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Уокеру нужно выбрать между «Манчестер Сити» и «Баварией»

08 Августа 2023 • 12:28 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

«Манчестер Сити» предложил своему защитнику Кайлу Уокеру контракт на тех же условиях, что и мюнхенская «Бавария». «Горожане» предложили англичанину двухлетнюю сделку с возможностью продления ещё на один год.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Уокеру теперь нужно выбрать между «Баварией» и «Манчестер Сити». Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель активно зовёт Кайла в свою команду, но окончательное решение ещё не принято.

Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» истекает через год. Ранее «горожане» были готовы продлить Кайла всего на сезон, но под давлением «Баварии» согласились дать игроку более длительное соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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