Уокеру нужно выбрать между «Манчестер Сити» и «Баварией»

«Манчестер Сити» предложил своему защитнику Кайлу Уокеру контракт на тех же условиях, что и мюнхенская «Бавария». «Горожане» предложили англичанину двухлетнюю сделку с возможностью продления ещё на один год.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Уокеру теперь нужно выбрать между «Баварией» и «Манчестер Сити». Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель активно зовёт Кайла в свою команду, но окончательное решение ещё не принято.

Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» истекает через год. Ранее «горожане» были готовы продлить Кайла всего на сезон, но под давлением «Баварии» согласились дать игроку более длительное соглашение.