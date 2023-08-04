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Тухель не согласен с руководством «Баварии» в вопросе главной трансферной цели

04 Августа 2023 • 00:53 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Рулевой «Баварии» Томас Тухель расходится с руководством клуба в трансферных делах.

Наставник мюнхенцев считает, что команде в срочном порядке нужен новый опорный хавбек, поскольку в настоящий момент никто из состава не способен полноценно закрыть данную позицию, информирует журналист Тоби Альтсхеффль. По мнению же боссов «Баварии», укрепление опорной зоны – не самый острый вопрос, и куда важнее пригласить нового центрфорварда.

Напомним, что немецкий гранд продолжает попытки купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Стоимость трансфера 30-летнего англичанина может составить порядка 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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