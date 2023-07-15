«Бавария» готова отпустить Бенжамена Павара в «Манчестер Сити» в обмен на Кайла Уокера.

33-летний игрок соблазнился предложением «Баварии», и «Манчестер Сити», как стало известно в пятницу, определил Павара в качестве приоритетного варианта замены англичанину. По информации журналиста Мартина Блэкберна, мюнхенский клуб одобряет такую сделку. Гранд немецкой Бундеслиги согласен расстаться с 27-летним французом ради подписания Уокера.

Контракты обоих футболистов истекают следующим летом. Трансферная стоимость Бенжамена Павара оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а Кайла Уокера – в 13 млн.