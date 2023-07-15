Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» заинтересована в обмене Павара на Уокера слухи

15 Июля 2023 • 00:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Бавария» готова отпустить Бенжамена Павара в «Манчестер Сити» в обмен на Кайла Уокера.

33-летний игрок соблазнился предложением «Баварии», и «Манчестер Сити», как стало известно в пятницу, определил Павара в качестве приоритетного варианта замены англичанину. По информации журналиста Мартина Блэкберна, мюнхенский клуб одобряет такую сделку. Гранд немецкой Бундеслиги согласен расстаться с 27-летним французом ради подписания Уокера.

Контракты обоих футболистов истекают следующим летом. Трансферная стоимость Бенжамена Павара оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а Кайла Уокера – в 13 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оценивает Уокера более чем в 20 млн евро, интерес проявляют два клуба слухи
01:32 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хендерсона в «Аль-Иттифак» находится на грани срыва
00:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересована в обмене Павара на Уокера слухи
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не претендует на Влаховича
00:30 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов перейти в «Ювентус», «Интер» раздражён поведением игрока 1
14 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл дублёра для Онана
23:44 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная зарплата Митровича в саудовском клубе слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» требует более 20 млн евро за Хендерсона
23:06 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на вратаря «Ливерпуля» Келлехера слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер выбрал номер в «Арсенале»
22:36 · Англия. Премьер-лига
​Марку Силва не торопится продлевать контракт с «Фулхэмом»
22:31 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг включён в состав «Тоттенхэма» на предсезонный сбор, но «Атлетико» не теряет надежд на трансфер
22:13 · Англия. Премьер-лига
На Обамеянга появился новый претендент из Европы
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» предложит 50 млн евро за Митровича слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включил Хендерсона и Фабиньо в список игроков, заявленных на предсезонный сбор
Все новости
Рекомендуем