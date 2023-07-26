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Киммих рассматривает возможность ухода из «Баварии» в 2024 году слухи

26 Июля 2023 • 00:59 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб по окончании сезона.

Совсем недавно 28-летний футболист заявил, что не покинет Мюнхен в текущее трансферное окно. При этом, как сообщает журналист Филипп Кесслер, дальнейшее пребывание хавбека в «Баварии» остаётся под вопросом: Киммих всерьёз рассматривает возможность смены обстановки после домашнего для сборной Германии Евро-2024. Известно также, что немецкому игроку интересны лишь предложения от клубов, входящих в число главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Нынешний контракт Йозуа Киммиха рассчитан до середины 2025 года. Осенью «Бавария» планирует обсудить с полузащитником новый договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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