Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клуб по окончании сезона.

Совсем недавно 28-летний футболист заявил, что не покинет Мюнхен в текущее трансферное окно. При этом, как сообщает журналист Филипп Кесслер, дальнейшее пребывание хавбека в «Баварии» остаётся под вопросом: Киммих всерьёз рассматривает возможность смены обстановки после домашнего для сборной Германии Евро-2024. Известно также, что немецкому игроку интересны лишь предложения от клубов, входящих в число главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Нынешний контракт Йозуа Киммиха рассчитан до середины 2025 года. Осенью «Бавария» планирует обсудить с полузащитником новый договор.