«Тоттенхэм» и «Бавария» провели новые переговоры по Кейну

«Бавария» предприняла очередную попытку согласовать с «Тоттенхэмом» условия трансфера Гарри Кейна.

Английский нападающий стал приоритетной целью для мюнхенского клуба, однако руководство «шпор» не горит желанием осуществлять продажу. По данным Bild, в четверг официальные лица «Тоттенхэма» и «Баварии» вновь встретились для обсуждения потенциальной сделки по Кейну, но прогресса в переговорах по-прежнему не наблюдается. Несмотря на все трудности, боссы немецкого гранда продолжают верить в то, что трансфер состоится этим летом.

По некоторым данным, ранее «Бавария» предлагала за Гарри Кейна порядка 80 млн евро, но получила отказ. Гранд Бундеслиги готов предложить до 100 млн евро.