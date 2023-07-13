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«Тоттенхэм» и «Бавария» провели новые переговоры по Кейну

13 Июля 2023 • 22:04 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» предприняла очередную попытку согласовать с «Тоттенхэмом» условия трансфера Гарри Кейна.

Английский нападающий стал приоритетной целью для мюнхенского клуба, однако руководство «шпор» не горит желанием осуществлять продажу. По данным Bild, в четверг официальные лица «Тоттенхэма» и «Баварии» вновь встретились для обсуждения потенциальной сделки по Кейну, но прогресса в переговорах по-прежнему не наблюдается. Несмотря на все трудности, боссы немецкого гранда продолжают верить в то, что трансфер состоится этим летом.

По некоторым данным, ранее «Бавария» предлагала за Гарри Кейна порядка 80 млн евро, но получила отказ. Гранд Бундеслиги готов предложить до 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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