«Манчестер Сити» надеется в ближайшее время оформить переход Гвардиола

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол может начать новый сезон в «Манчестер Сити».

Хорват уже договорился с «горожанами» об условиях личного контракта, но клубам ещё предстоит согласовать некоторые детали сделки. По заявлениям журналиста Грэма Бэйли, переговоры близки к успешному итогу, и «Манчестер Сити» настаивает на скорейшем оформлении трансфера. Английский гранд рассчитывает завершить подписание до старта предсезонного турне по Азии.

Сумма перехода Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити», как неоднократно сообщалось в прежних отчётах, может составить около 100 млн евро, что сделает его самым дорогим центральным защитником в истории.