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«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» ещё не согласовали сумму трансфера Гвардиола, но вероятность перехода велика слухи

16 Июня 2023 • 21:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол с высокой вероятностью перейдёт в «Манчестер Сити».

Как известно, руководство «горожан» почти согласовала переход с самим хорватом, однако одобрение «РБ Лейпцига» пока не получено. По сведениям журналиста Филиппа Хинце, «Манчестер Сити» готов предложить за 21-летнего футболиста порядка 70-85 млн евро, что несколько ниже запроса «красных быков», при этом вероятность трансфера считается довольно высокой.

В прошедшем сезоне Йошко Гвардиол появился на поле в 41 поединке «РБ Лейпцига» во всех турнирах, трижды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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