Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол с высокой вероятностью перейдёт в «Манчестер Сити».

Как известно, руководство «горожан» почти согласовала переход с самим хорватом, однако одобрение «РБ Лейпцига» пока не получено. По сведениям журналиста Филиппа Хинце, «Манчестер Сити» готов предложить за 21-летнего футболиста порядка 70-85 млн евро, что несколько ниже запроса «красных быков», при этом вероятность трансфера считается довольно высокой.

В прошедшем сезоне Йошко Гвардиол появился на поле в 41 поединке «РБ Лейпцига» во всех турнирах, трижды поразив ворота соперников.