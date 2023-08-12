Хет-трик Ольмо принёс «РБ Лейпцигу» разгромную победу над «Баварией» в Суперкубке

«Бавария» считалась явным фаворитом матча за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига», тем более игра проходила на её домашнем стадионе. Но всё пошло наперекосяк уже с третьей минуты, когда после подачи со штрафного и рикошетом Дани Ольмо направил мяч в сетку ворот. Гости могли забить себе сами, но после срезки Мохамеда Симакана мяч остановила штанга. Ольмо снова заявил о себе перед уходом команд на перерыв, полузащитник технично разобрался с опекунами и пробил под опорную ногу голкиперу. В середине второго тайма «РБ Лейпциг» заработал пенальти, и Ольмо уверенным ударом оформил хет-трик. Бенджамин Сеско мог забивать четвертый гол, обыграл голкипера и нанес удар, но мяч у ленточки остановил защитник. Еще один похожий момент, но Сеско на сей раз попал во вратаря.

«РБ Лейпциг» разгромил «Баварию» и впервые выиграл Суперкубок Германии.