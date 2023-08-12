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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хет-трик Ольмо принёс «РБ Лейпцигу» разгромную победу над «Баварией» в Суперкубке

12 Августа 2023 • 23:42 Комментировать
Бавария
0:3
РБ Лейпциг
окончен

«Бавария» считалась явным фаворитом матча за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига», тем более игра проходила на её домашнем стадионе. Но всё пошло наперекосяк уже с третьей минуты, когда после подачи со штрафного и рикошетом Дани Ольмо направил мяч в сетку ворот.  Гости могли забить себе сами, но после срезки Мохамеда Симакана мяч остановила штанга. Ольмо снова заявил о себе перед уходом команд на перерыв, полузащитник технично разобрался с опекунами и пробил под опорную ногу голкиперу. В середине второго тайма «РБ Лейпциг» заработал пенальти, и Ольмо уверенным ударом оформил хет-трик. Бенджамин Сеско мог забивать четвертый гол, обыграл голкипера и нанес удар, но мяч у ленточки остановил защитник. Еще один похожий момент, но Сеско на сей раз попал во вратаря.

«РБ Лейпциг» разгромил «Баварию» и впервые выиграл Суперкубок Германии.

Протокол игры  
Бавария0:3РБ Лейпциг
  3'Ольмо Дани (0:1)
  44'Ольмо Дани (0:2)
  68'Ольмо Дани (0:3)
Ульрайх СвенПавар Бенжамен  14' 46' (Мазрауи Нуссаир ( 46') Де Лигт Маттейс 46' (Мин-Чжэ Ким ( 46') Упамекано Дайо  34'Дэвис АльфонсоКиммих Йозуа 78' (Горецка Леон ( 78') Лаймер Конрад 46' (Коман Кингсли ( 46') Гнабри СержМусиала ДжамалСане ЛеройТель Матис 64' (Кейн Гарри ( 64')
Запасные: Хельсманн ТомКретциг ФрансПавлович АлександрГравенберх Райан
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 85' (Клостерманн Лукас ( 85') Симакан МохамедОрбан ВиллиРаум ДавидШлагер КсаверКампль КевинСимонс Хави 78' (Карвалью Фабиу ( 78') Ольмо Дани  71' 78' (Форсберг Эмиль ( 78') Вернер Тимо 64' (Поульсен Юссуф ( 64') Опенда Лои 64' (Сеско Бенджамин ( 64')
Запасные: Зайвальд НиколасЛюкеба КастеллоНовоа УгоЦингерле Леопольд
12 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Дани Ольмо
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