«Бавария» лидирует в гонке за Кепой, несмотря на интерес «Реала»

У мюнхенской «Баварии» в данный момент больше всего шансов на трансфер голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации от Marca, испанец также интересен мадридскому «Реалу», но в гонке за вратарём сейчас лидирует именно «Бавария».

Мюнхенская команда готова арендовать Кепу на один сезон с правом выкупа, покрыв его зарплату в размере свыше 200 тысяч евро в неделю. Для «Реала» Аррисабалага считается очень дорогим вариантом. Напомним, «королевский клуб» нуждается в новом основном голкипере после травмы Тибо Куртуа, который наверняка пропустит весь следующий сезон.

Трансфер Кепы в «Баварию» продвигает лично тренер мюнхенцев Томас Тухель, который работал с Аррисабалагой в «Челси».