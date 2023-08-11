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«РБ Лейпциг» представил нового защитника из «Лиона» официально

11 Августа 2023 • 19:26 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Немецкий «РБ Лейпциг» официально усилился 20-летним центральным защитником «Лиона» Кастелло Люкеба. Об этом клуб сообщает в своих соцсетях.

По данным портала Transfermarkt, за молодого новичка обороны немецкий топ-клуб заплатил 34 млн евро. Контракт с новой командой француз подписал на пять ближайших сезонов.

Люкеба в минувшем сезоне в рамках Лиги 1 и Кубка Франции сыграл в 38-х матчах, оформив в них два гола. Является воспитанником клубной академии «Лиона».

Отметим, что в новом сезоне «РБ Лейпциг» стартует 12 августа. В этот день команда сыграет против «Баварии» за Суперкубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кастелло Люкеба
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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