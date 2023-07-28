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Тель останется в «Баварии» даже в случае прихода Кейна

28 Июля 2023 • 21:04 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Баварии» Матис Тель не собирается менять клуб ни при каких обстоятельствах.

Мюнхенцы активно ведут переговоры по трансферу форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, чей приход может лишить юного француза перспектив проявить себя в стартовом составе. По данным журналиста Керри Хау, интерес к Телю проявляет всё тот же «Тоттенхэм», однако игрока совершенно не соблазняют варианты с уходом из «Баварии». 18-летний футболист останется, даже если Кейн в итоге будет подписан.

Матис Тель перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Ренна» за 20 млн евро, заключив с немецким грандом контракт, рассчитанный до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Матис Тель трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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