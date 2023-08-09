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«Бавария» не контактировала с «Ювентусом» по Влаховичу

09 Августа 2023 • 15:14 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Мюнхенская «Бавария» в последнее время не выходила на связь с туринским «Ювентусом» по трансферу нападающего Душана Влаховича. Журналист Ромео Агрести утверждает, что клубы уже давно не контактируют и не обсуждают трансфер.

«Бавария» ранее общалась с «Ювентусом» по трансферу Влаховича, но запрашиваемая цена в размере 80 миллионов евро показалась для мюнхенского клуба слишком дорогой.

Пока «Бавария» полностью занята сделкой по Гарри Кейну из «Тоттенхэма», который считается более приоритетным кандидатом для тренера Томаса Тухеля. Что касается Влахович, серб также интересен лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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