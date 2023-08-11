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Кейн может дебютировать за «Баварию» в Суперкубке Германии

11 Августа 2023 • 09:37 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может успеть дебютировать за мюнхенскую «Баварию» в Суперкубке Германии, который состоится уже завтра. Напомним, в рамках этого матча «красная машина» в качестве победителя Бундеслиги сыграет с обладателем Кубка Германии «РБ Лейпцигом».

«Бавария» ранее полностью согласовала с «Тоттенхэмом» трансфер Кейна за сумму более 100 миллионов евро. По информации от журналиста Мануэля Вета, у мюнхенской команды есть время до 14:00 по местному времени, чтобы зарегистрировать Кейна.

Отмечается, что в 10:00 по Мюнхену Кейн должен прибыть на медосмотр. «Бавария» надеется, что успеет зарегистрировать Гарри на Суперкубок Германии.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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