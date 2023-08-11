Кейн может дебютировать за «Баварию» в Суперкубке Германии

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может успеть дебютировать за мюнхенскую «Баварию» в Суперкубке Германии, который состоится уже завтра. Напомним, в рамках этого матча «красная машина» в качестве победителя Бундеслиги сыграет с обладателем Кубка Германии «РБ Лейпцигом».

«Бавария» ранее полностью согласовала с «Тоттенхэмом» трансфер Кейна за сумму более 100 миллионов евро. По информации от журналиста Мануэля Вета, у мюнхенской команды есть время до 14:00 по местному времени, чтобы зарегистрировать Кейна.

Отмечается, что в 10:00 по Мюнхену Кейн должен прибыть на медосмотр. «Бавария» надеется, что успеет зарегистрировать Гарри на Суперкубок Германии.