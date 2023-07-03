Кейн решил, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн решительно настроен перейти в «Баварию».

Мюнхенский гранд не первую неделю называется фаворитов в борьбе за англичанина, но дело осложняется нежеланием «шпор» расставаться со своим лидером. По обновлённым сведениям Флориана Плеттенберга, «Баварии» окончательно удалось убедить Кейна – теперь 29-летний игрок хочет играть только в Мюнхене. Переговоры между клубами продолжаются.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом», напомним, истекает по окончании предстоящего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость звезды сборной Англии в 90 млн евро.