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Кейн решил, где хочет продолжить карьеру

03 Июля 2023 • 21:28 Комментировать (1)
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн решительно настроен перейти в «Баварию».

Мюнхенский гранд не первую неделю называется фаворитов в борьбе за англичанина, но дело осложняется нежеланием «шпор» расставаться со своим лидером. По обновлённым сведениям Флориана Плеттенберга, «Баварии» окончательно удалось убедить Кейна – теперь 29-летний игрок хочет играть только в Мюнхене. Переговоры между клубами продолжаются.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом», напомним, истекает по окончании предстоящего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость звезды сборной Англии в 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии (1)
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Promt Roman
03 Июля 2023 в 21:45
Кейн будет играть там, где скажет Леви. Решил он, ага. Овощ.
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