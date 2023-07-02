Собослаи прошёл медосмотр и подписал контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи завершил переход в «Ливерпуль».

В пятницу мерсисайдцы активировали пункт отступных, позволяющий купить венгра за 70 млн евро. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний футболист успешно прошёл медосмотр и уже поставил подпись под контрактом с «Ливерпулем». Договор рассчитан до конца июня 2028 года. Как утверждает The Athletic, о переходе будет объявлено официально в течение суток.

Доминик Собослаи провёл 91 матч за «РБ Лейпциг» с момента прихода в клуб в начале 2021 года, записав на свой счёт 20 забитых мячей и 22 результативные передачи.