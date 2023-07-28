Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«РБ Лейпциг» поставил ультиматум «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу слухи

28 Июля 2023 • 01:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

В «РБ Лейпциге» надеются, что вопрос трансфера Йошко Гвардиола будет закрыт в ближайшие недели.

«Манчестер Сити» по-прежнему не договорился с руководством «красных быков» о структуре выплат за 21-летнего хорватского центрального защитника. Как сообщает журналист Рич Фэй, «РБ Лейпциг» уведомил «горожан» о том, что сделка должна быть урегулирована до 12 августа – в этот день команда сыграет в матче Суперкубка Германии против мюнхенской «Баварии».

Тем не менее, по заявлениям источника, вероятность успешного исхода переговоров по-прежнему велика, а сам Гвардиол, уже решивший перейти в «Манчестер Сити», не переживает по поводу трансфера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
02:40 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Манчестер Сити» будет труднее побеждать в новом сезоне»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Хави продолжает настаивать на подписании Канселу
02:06 · Англия. Премьер-лига
Уход Алькантары из «Ливерпуля» маловероятен
01:47 · Англия. Премьер-лига
Фройлер может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» просит «Ювентус» ускорить принятие решения по Лукаку
01:09 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» поставил ультиматум «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу слухи
00:35 · Англия. Премьер-лига
Индзаги прокомментировал сорвавшееся возвращение Лукаку в «Интер»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры с агентом Балогуна
27 Июля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Стали известны условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи
23:29 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Бавария» сделает улучшенное предложение по Кейну, «ПСЖ» остаётся в гонке»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму требует «Челси» за Хадсона-Одои
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» по-прежнему претендуют на Хольма
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Фулхэм» почти согласовали трансфер Хадсона-Одои
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» требует за Кайседо более 115 млн евро
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки полузащитника «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем