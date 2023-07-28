В «РБ Лейпциге» надеются, что вопрос трансфера Йошко Гвардиола будет закрыт в ближайшие недели.

«Манчестер Сити» по-прежнему не договорился с руководством «красных быков» о структуре выплат за 21-летнего хорватского центрального защитника. Как сообщает журналист Рич Фэй, «РБ Лейпциг» уведомил «горожан» о том, что сделка должна быть урегулирована до 12 августа – в этот день команда сыграет в матче Суперкубка Германии против мюнхенской «Баварии».

Тем не менее, по заявлениям источника, вероятность успешного исхода переговоров по-прежнему велика, а сам Гвардиол, уже решивший перейти в «Манчестер Сити», не переживает по поводу трансфера.