«Аль-Ахли» приготовил официально предложение «Баварии» по Садио Мане.

Мюнхенский клуб не рассчитывает на 31-летнего футболиста, поэтому охотно рассмотрит трансферные предложения по нему. Согласно заявлениям журналиста Экрема Конура, «Аль-Ахли» готов предложить за сенегальца порядка 25 млн евро. Официальные переговоры с «Баварией» могут стартовать в ближайшее время.

Садио Мане пополнил ряды немецкого гранда прошлым летом, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. В составе мюнхенцев игрок провёл 38 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.