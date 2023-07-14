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Саудовский клуб предложит 25 млн евро за Мане слухи

14 Июля 2023 • 22:22 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Аль-Ахли» приготовил официально предложение «Баварии» по Садио Мане.

Мюнхенский клуб не рассчитывает на 31-летнего футболиста, поэтому охотно рассмотрит трансферные предложения по нему. Согласно заявлениям журналиста Экрема Конура, «Аль-Ахли» готов предложить за сенегальца порядка 25 млн евро. Официальные переговоры с «Баварией» могут стартовать в ближайшее время.

Садио Мане пополнил ряды немецкого гранда прошлым летом, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. В составе мюнхенцев игрок провёл 38 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Ахли Джидда Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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