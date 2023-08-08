Кейн не сыграет с «Барселоной» в товарищеском матче

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не попал в заявку своей команды на товарищеский матч с «Барселоной», который должен состояться сегодня на «Камп Ноу».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Кейн даже не отправился со своей командой в Каталонию. Вероятно, это связано с тем, что «Тоттенхэм» не хочет подвергать своего капитана риску получить травму. Гарри остаётся главной целью «Баварии» на позицию форварда, но мюнхенский клуб пока не готов платить свыше 100 миллионов евро.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что Гарри не покинет свой клуб, если «Бавария» не оформит его трансфер до 13 августа.