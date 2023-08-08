Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн не сыграет с «Барселоной» в товарищеском матче

08 Августа 2023 • 11:50 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не попал в заявку своей команды на товарищеский матч с «Барселоной», который должен состояться сегодня на «Камп Ноу».

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Кейн даже не отправился со своей командой в Каталонию. Вероятно, это связано с тем, что «Тоттенхэм» не хочет подвергать своего капитана риску получить травму. Гарри остаётся главной целью «Баварии» на позицию форварда, но мюнхенский клуб пока не готов платить свыше 100 миллионов евро.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что Гарри не покинет свой клуб, если «Бавария» не оформит его трансфер до 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Барселона Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
12:43 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Кейн может остаться в «Тоттенхэме»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Уокеру нужно выбрать между «Манчестер Сити» и «Баварией»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер рассказал, как ему удалось остановить Холанна в матче с «Манчестер Сити»
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за звезду «Реала»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн не сыграет с «Барселоной» в товарищеском матче
11:25 · Англия. Премьер-лига
Нкунку потребуется операция на колене
10:52 · Англия. Премьер-лига
Неймар не входит в планы «Челси»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Кайседо пропустил последнюю тренировку «Брайтона», игрок настаивает на переходе в «Челси»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил для «Баварии» дедлайн
10:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва приближается к новому контракту с «Манчестер Сити»
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» согласен сделать «Челси» скидку в обмене Лукаку на Влаховича
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб готовит 70 миллионов на двух игроков «Манчестер Юнайтед»
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» после трансфера Тёрнера хочет купить ещё одного вратаря из топ-клуба АПЛ
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустил Балогуна в «Монако»
Все новости
Рекомендуем