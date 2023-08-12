Постекоглу: «Кейн давно решил, что уйдёт, если клубы договорятся о трансфере»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, как обсуждал с Гарри Кейном его будущее.

Форвард в ближайшее время перейдёт в «Баварию». «Шпоры» заработают на продаже своего давнего лидера более 100 млн евро.

«У меня был разговор с Гарри в первый же день его прибытия в расположение. Он, как и я, был откровенен и честен. После того разговора мне стало ясно, что он уйдёт, если клубы согласуют трансфер, а если нет, то будет рад остаться. Он проявил себя как профессионал, и я отнёсся к нему с уважением, которого заслуживает человек такого статуса», – цитирует Sky Sports рулевого «Тоттенхэма».