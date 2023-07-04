Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер стал трансферной целью «Бешикташа».

Мюнхенцы готовы расстаться с австрийским игроком, поскольку он не вписывается в планы наставника Томаса Тухеля. По информации издания Fanatik, пригласить Забитцера намерен «Бешикташ». В скором времени турецкий клуб должен провести встречу с представителями 29-летнего хавбека для обсуждения потенциального сотрудничества. Весьма вероятно, что стороны сойдутся на аренде до конца сезона-2023/24.

Напомним, что во второй половине прошедшей кампании Марсель Забитцер выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Английский клуб решил не выкупать футболиста у «Баварии».