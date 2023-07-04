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Забитцер может продолжить карьеру в Турции слухи

04 Июля 2023 • 01:14 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер стал трансферной целью «Бешикташа».

Мюнхенцы готовы расстаться с австрийским игроком, поскольку он не вписывается в планы наставника Томаса Тухеля. По информации издания Fanatik, пригласить Забитцера намерен «Бешикташ». В скором времени турецкий клуб должен провести встречу с представителями 29-летнего хавбека для обсуждения потенциального сотрудничества. Весьма вероятно, что стороны сойдутся на аренде до конца сезона-2023/24.

Напомним, что во второй половине прошедшей кампании Марсель Забитцер выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Английский клуб решил не выкупать футболиста у «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бешикташ Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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