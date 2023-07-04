В «Баварии» считают, что трансфер Кейна возможен, несмотря на категорический отказ «Тоттенхэма»

«Бавария» не теряет надежд на подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По некоторым данным, получившим распространение в СМИ, 29-летний игрок готов перебраться в «Баварию» этим летом. В «Тоттенхэме» по-прежнему считают форварда «неприкасаемым», отказываясь вести переговоры о его продаже с кем-либо, однако в «Баварии» сохраняется оптимизм, докладывает Sky Sports. Отмечается, что Кейн уже посоветовался с английскими игроками – Фикайо Томори («Милан») и Тэмми Абрахамом («Рома»), – выступающими в зарубежных чемпионатах. К переезду в Мюнхен звезду «шпор» может подтолкнуть желание выигрывать трофеи.