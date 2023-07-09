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«Бавария» присматривается к полузащитнику «Реала»

09 Июля 2023 • 22:30 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени интересен «Баварии».

В прошлом году француз был приобретён испанским грандом у «Монако» за 80 млн евро, однако не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе команды Карло Анчелотти. По информации журналиста Филиппа Кесслера, способности Тчуамени очень высоко оценивают представители «Баварии». Мюнхенцы, впрочем, пока не начинали работу над трансфером 23-летнего футболиста, поскольку считают его стоимость слишком высокой.

Интерес к Орельену Тчуамени также приписывался английскому «Ливерпулю». По некоторым данным, «Реал» не заинтересован в продаже игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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