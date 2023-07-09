«Бавария» присматривается к полузащитнику «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени интересен «Баварии».

В прошлом году француз был приобретён испанским грандом у «Монако» за 80 млн евро, однако не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе команды Карло Анчелотти. По информации журналиста Филиппа Кесслера, способности Тчуамени очень высоко оценивают представители «Баварии». Мюнхенцы, впрочем, пока не начинали работу над трансфером 23-летнего футболиста, поскольку считают его стоимость слишком высокой.

Интерес к Орельену Тчуамени также приписывался английскому «Ливерпулю». По некоторым данным, «Реал» не заинтересован в продаже игрока.