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«Бавария» и Дэвис не договорились о новом контракте, игрок может уйти следующим летом

14 Июля 2023 • 00:52 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассматривает возможность ухода из клуба.

Текущий договор канадца с немецким грандом рассчитан до 2025 года. Клуб заинтересован в продлении соглашения, но убедить 22-летнего игрока пока не удаётся – переговоры зашли в тупик, сообщает журналист Тоби Альтсхеффль. Впрочем, Дэвис не собирается покидать «Баварию» нынешним летом. Он намерен провести в Мюнхене предстоящий сезон, после чего рассмотрит различные варианты продолжения карьеры. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал».

В минувшей кампании Альфонсо Дэвис отыграл 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и восемь ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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