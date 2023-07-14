«Бавария» и Дэвис не договорились о новом контракте, игрок может уйти следующим летом

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассматривает возможность ухода из клуба.

Текущий договор канадца с немецким грандом рассчитан до 2025 года. Клуб заинтересован в продлении соглашения, но убедить 22-летнего игрока пока не удаётся – переговоры зашли в тупик, сообщает журналист Тоби Альтсхеффль. Впрочем, Дэвис не собирается покидать «Баварию» нынешним летом. Он намерен провести в Мюнхене предстоящий сезон, после чего рассмотрит различные варианты продолжения карьеры. Интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал».

В минувшей кампании Альфонсо Дэвис отыграл 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и восемь ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 70 млн евро.